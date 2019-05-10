韓國瑜備詢為什麼該站著？林俊憲嚴正指出「這原因」

2019-05-10 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在備詢過程頻頻自行坐下，讓正在質詢的議員康裕成忍不住要求市長「站起來」，結果韓國瑜不但不為所動還動怒，表示「為什麼我要像小學生一樣站著？」對此，立委林俊憲表示，就算你討厭議員，但你要尊敬他的權力，因為他代表人民、民意，「你站著是向人民的權利致意」。

今（10）日晚年代新聞播出的政論節目「新聞面對面」中，談到韓國瑜近日在市議會備詢的表現。節目來賓、立委林俊憲認為，韓國瑜對高雄市民有承諾，備詢時不該用選前那套「脫口秀」來應付民意代表。林俊憲表示，「雖然你很討厭那個議員，但是你尊敬的是他的權利，因為他是代議士，代表人民」。

林俊憲表示，議員一年能質詢韓國瑜的次數沒有幾次，他指出，自己和在場來賓、國民黨立委柯志恩一年質詢行政院長兩次，一個議員一年能質詢韓國瑜也大概10次不到，對此，柯志恩與來賓台北市議員徐巧芯也點頭稱是。

林俊憲接著說，所以議員要質詢，一定會準備資料，也不會去那邊胡說八道。他認為，議員在議會質詢韓國瑜，是「替人民來質詢你」，至於議員有沒有盡責，人民會看，4年就檢驗一次。林俊憲表示，所以市長不是罰站，「議員沒有資格罰你站，你也不是尊敬他，是向人民的權利致意」。

林俊憲表示，所以他認為韓國瑜現在這種態度是「不尊重民意」，「你不尊重你自己市長的職務」，最後他更質問「你當市長有像在當市長嗎」？

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