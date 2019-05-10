看韓國瑜應對「這件事」 謝震武高喊：陳其邁得分得大了！

2019-05-10 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（9日）痛批議員「一連串設計」，急著讓他及市府團隊漏氣。政論節目當晚談及此議題時，不少來賓認為議員並不算「刁難」，是韓國瑜準備不夠充分，主持人謝震武更提到，橋頭科學園區議題的新聞都出現了，「洩題洩成這樣，議會難道還不會問？」謝震武也認為，相較韓國瑜的表現，「陳其邁得分得大了，韓市長」！

年代新聞昨日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人與來賓談到了韓國瑜受質詢的狀況。來賓資深媒體人康仁俊、邱明玉都表示，質詢時比議員康裕成態度更差的大有人在，邱明玉指出，韓國瑜北農時期受質詢時，議員王世堅的質詢就更為嚴厲，甚至連「俗辣（膽小鬼）」都罵出來了；康仁俊則表示，議員只是做到自己的職責，「就算他給你漏氣好了，那你好好回答，不就解決了」？

此外，謝震武也表示，「今天問的是橋頭問題，今天新聞連陳其邁都出現了」，因為橋頭是陳其邁的政見之一，陳其邁也說總統下午會來，「洩題都洩成這樣了，你告訴我議會會不會問？」謝震武更高喊「陳其邁利用這個機會得分得大啦，韓市長」！

謝震武最後也非常疑惑的表示，陳其邁是落選的人，他現在把政見擺在那，「結果你在這方面不得分，然後跟他一直在繞這個，你告訴我道理在哪裡，沒有道理阿」！

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