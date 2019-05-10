議員問橋科與新市鎮有何關係？ 韓國瑜：計畫面積357公頃

2019-05-10 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜，近日面對高雄市議會市政總質詢跳針連連，可說是每天都有最新進度。現在再度爆出，他昨天（9日）面對民進黨議員康祐成有關橋頭科學園區的質詢，不僅直接低頭念稿，完全不正眼看議員，念的稿子更是答非所問，引發網友議論。

根據《台視新聞》在YouTube上轉播高雄市議會總質詢的影片可以看到，康祐成議員詢問市長韓國瑜「橋頭科學園區和橋頭新市鎮有什麼關係」，韓國瑜站起來後，直接低頭看著手中的稿子狂念，不僅不正眼看議員，念的稿子也是雞同鴨講、答非所問。

面對議員的提問，韓國瑜說：「目前我們橋頭科學園區都市計畫面積357公頃，包括住宅區、科學園區、道路學校，科學園區總面積262公頃，其中186公頃可以作為產業專區，可以供設廠，其餘為公共設施」。

面對議員追問「跟橋頭新市鎮什麼關係，請回答」，韓國瑜板著一張臉，明顯不知情，也沒有要進行任何其他回覆的意思，讓現場一陣尷尬。

而Facebook粉絲專頁「打馬悍將」也轉貼了這段影片，市長的表現讓網友紛紛表示「我真的很怕他一個衝動，宣布酸宗痛」、「高雄人可以幫忙留他在高雄嗎，高雄造業高雄擔就好」、「問錯人了，要問陳其邁啦」、「這是幕僚想害他出糗啦，到底有沒有在認真準備小抄」、「高雄十條路他搞不好還背不熟」。

相關影片連結（1:15:05至1:15:32處）

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