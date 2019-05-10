韓粉洗版謾罵 康裕成急關臉書

2019-05-10 09:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員康裕成昨天質詢韓國瑜，導致韓國瑜再度連續跳針，康裕成的臉書也遭韓粉大幅洗版謾罵，今天早上已超過5300則，康裕成今早也暫時關閉臉書。

康裕成指出，對於不理性的辱罵，感到很生氣，因此暫時關閉臉書。她強調總質詢是民代的職責，這是韓國瑜的期中考，怎麼是通通叫局長來回答？這好像是找槍手上場考試。

康裕成說，她昨天問的都是韓國瑜引以為傲的「招商引資」，但韓不但一竅不通，還叫屬下當槍手擋子彈。這不是混？什麼才是混？

康裕成昨天針對橋頭科學園區相關問題，質詢韓國瑜，豈料韓跳針八次說：「請經發局長回答我再回答」，韓並有點動怒說「我為什麼像小學生站在這裡？」

康裕成認為韓國瑜一問三不知，她當了20幾年議員，還要替韓國瑜上課，直呼韓國瑜真的需要補課。

但昨天質詢完後，康裕成的臉書幾乎被韓粉灌爆，昨天晚間7點多約有1000多則，今天她一覺醒來，發現臉書留言暴增到5300多則，慘遭韓粉洗版。

韓粉批評康裕成「只會羞辱市長作秀」、「負債3千多億時你有好好質詢陳菊嗎？」、「尖酸刻薄，數落市長這樣做好嗎？ 」，但也有民眾力挺康裕成，表示「真為你們這些韓粉感到可悲，這種草包你們也挺得下去？」

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