丁丁哭哭》北市長選舉無效訴訟 美女審判長曾審理扁國務費案

2019-05-10 16:59

〔記者楊國文／台北報導〕台北市長選舉無效訴訟案，台北地院今判丁守中敗訴，審理此案的合議庭審判長是庭長徐千惠，也是當年北院審理前總統陳水扁國務機要費的美女法官徐千惠，10年前，扁和太太吳淑珍在該案一審時均被重判無期徒刑，當年的審判長是蔡守訓（曾任高院法官，現任士林地院庭長）、陪席法官是吳定亞（現任高院民事庭法官）。

審判長徐千惠今下午2時，在北院民事庭第27法庭宣判駁回丁守中之訴，並指稱此案順利在6個月內即審理，全案判決書、表格共多達146頁。

司法官學院40期結業的徐千惠，有美女法官稱號，台大法律系畢業。2001年起，她先在台南地院服務，2006年北調至台北地院時，立刻在國務機要費案中、中籤承審法官，因而聲名大噪。

此件選舉無效訴訟的受命法官，是第50期結業的黃愛真，陪席法官則是52期結業的劉娟呈。

宣判後，在北院前支持丁守中的民眾情緒激動，舉著事先準備的標語大喊「選舉不公」、「判決無效」、「司法已死」等口號，民眾質疑，那有「一邊開票、一邊投票」的選舉？

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