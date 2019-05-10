韓國瑜指遭議員設計 高閔琳：內心白眼都不知道翻到宇宙哪個黑洞異次元了

2019-05-10 09:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢，針對橋頭科學園區問題再度連續八次跳針發言，他事後卻怪罪是議員一連串設計，急著讓他及市府團隊漏氣。對此，昨天質詢他的議員高閔琳說，每次聽到韓國瑜的五四三和瓊瑤式台詞，內心白眼都不知道翻到宇宙哪個黑洞異次元了！

高雄市議會昨天質詢結束後，韓國瑜似乎餘怒未消，批評市議員不該用剪接過、或斷頭去尾片段文字放出來，他們急著讓市長、市府團隊漏氣的心情大於建設高雄。

對此，昨天曾質詢韓國瑜的高閔琳說，她都沒給韓國瑜什麼難堪，她個人大部分質詢的內容，都是在幫韓國瑜上課！教韓國瑜知道什麼叫行政倫理和行政份際；教韓市長不要把自貿區」和「自經區」傻傻分不清；提醒他高雄市現在要注意什麼、汛期梅雨颱風快來了，要做好準備、還有北高雄各區有什麼重大建設和城鄉差距問題。

高閔琳說，她真的人一直都很好，從臨時會到這次第一次定期大會，每次聽到韓國瑜的五四三和瓊瑤式台詞，內心白眼都不知道翻到宇宙哪個黑洞異次元了，可能妖魔鬼怪見多了，嚇不倒她，她都能忍住沒真的翻白眼。

另位「白眼女神」黃捷也批說，議員沒有要設計韓國瑜，是韓國瑜自己設計自己，議員已經對他很寬容了。

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