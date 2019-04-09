否認韓國瑜訪美要簽姊妹市 議員譏：連MOU都沒有

2019-04-09 00:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜即將訪美，行程除兩場演講，還可望簽署姊妹市？但高市議員高閔琳晚間質詢時，行政暨國際處卻說「完全沒要簽姊妹市，只是拜會」，高閔琳嘆一個市府、兩套說法，連「友好城市MOU」都沒有！

韓國瑜訪美行程提前一天於九日出發，高市議員高閔琳今質詢指出，韓市長訪中港澳星馬行程頻出包、不僅臨時向陸委會申請變更行程、突見港澳特首和國台辦主任引起國人疑慮；先前還被馬來西亞議長、議員公開打臉，表示韓國瑜「根本沒通知、沒安排拜訪」。

對此，高閔琳要韓市府繃緊神經，不要老對外放話吹牛皮，要拚城市外交、高雄正面行銷，不要老害高雄丟臉丟到國外去！

高閔琳與林智鴻兩位議員質詢指出，新聞局長王淺秋對外公開表示，韓市長本次訪美除了演講，還將簽署姊妹市，但負責訪美行程的行政國際處處長王智立，卻於議會答詢指出此行「完全沒有要簽署姊妹市，只是去拜會」，凸顯一個市府、兩種說法。

王智立說明，一般不熟悉的城市之間會先交流，之後會進行一個儀式，確認彼此成為姊妹市之意願，最後才是締結姊妹市；他重申這次訪美確定並沒有要簽署締結姊妹市。

熟悉城市外交工作、曾任高市議會國民外交促進會副會長的高閔琳強調，城市如有締結姊妹市意願，時機成熟時通常會先共同簽署「友好城市備忘錄」，而後才往正式締約成為姊妹市推進；他批評本次韓國瑜訪美簽署締結新姊妹市，看來又是八字沒一撇先放話，連「友好城市備忘錄」都沒有！

她補充，就算簽署「友好城市備忘錄」，僅只代表兩個城市間有友好交流的意願，如同日前訪中簽MOU合作備忘錄賣水果一樣，僅只代表合作意願，並不代表實際的採購契約或訂單，兩者之間真的有一段很長的距離！

她提醒，台灣面臨中國在國際場域嚴重打壓處境，透過地方城市與民間交流建立友誼與外交關係，乃是進步城市重要工作，韓市長出訪其他國家進行拜會應慎重處之，除應恪守國家中央地方政府相關法令及措施，如訪中應應遵循陸委會、兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例等相關規範為之，出訪其他國家必要時亦應協請外交部協助。

本次韓國瑜訪美行，前腳還未踏出國門，就被自己市府團隊戳破「根本沒有要締結姊妹市」一事；她建議韓國瑜「多做實事，少幹話」，更別讓台灣高雄老被外國政要人士頻打臉，貽笑國際，讓高雄市蒙羞！

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