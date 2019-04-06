潘恆旭封口令解禁 再度化身韓國瑜「競選總部」發言人

2019-04-06 22:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕之前多次發表總統大選看法的高雄市觀光局長潘恆旭，「封口令」在清明節解禁後，再度耐不住寂寞，今天受訪時又化身韓國瑜「競選總部」發言人，並以明朝朱元璋的「高築牆、廣積糧、緩稱王」9字方針，來回應韓國瑜是否選總統，還說韓國瑜最快4月下旬決定。

潘恆旭之前多次為韓國瑜是否選總統發言，遭韓國瑜勸告少講話，他自己則說到清明節前，都不會針對總統大選議題發言。

昨天清明節剛過，媒體今天訪問潘恆旭對韓國瑜究竟選不選總統的看法？他再度化身為韓國瑜「競選總部」發言人，還引用明太祖朱元璋9字方針「高築牆、廣積糧、緩稱王」，強調韓國瑜應先在高雄市厚植實力、廣納賢良做出成績。

至於韓國瑜選不選總統？潘恆旭說，最快會在韓國瑜美國行返台後，約4月下旬決定。

潘恆旭也透露，目前態勢最強的就是韓國瑜，「當這局非你不可的時候，其實沒有權力選擇」，國民黨「誰能贏、就派誰打，為了贏、都可以解決」。這番話似乎預告韓國瑜最後可能被拱出來選，由不得他。

不過，潘恆旭又開始對總統選舉大放厥詞，連韓粉大本營的批踢踢政黑板也看不下去，批評說，「拜託不要說惹，我求你」、「之前還一堆韓粉說他比較乖了， 結果還是改不了吃屎」、「一個觀光局長 ，怎麼給外界感覺他是副市長或新聞局長？」

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