韓國瑜批質詢害他漏氣 議員氣炸怒轟：就是不怪自己混！

2019-05-09 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會今天由前議長康裕成、高閔琳進行質詢，議場內氣氛火爆，韓國瑜批評，議員們一連串的設計，根本就是急著讓市長、市政府團隊「漏氣」；對此，議員高閔琳忍不住怒轟：「怪天怪地怪議員，就是不怪自已混」！

韓國瑜表示，市議員質詢不該用剪接過或斷頭去尾片段文字，急著讓市長、市府團隊漏氣的心情大於建設高雄，這很怪異。韓國瑜也說，希望議員質詢是良善、對高雄好，但明眼人一看就知道，整個設計就是一連串要讓市長漏氣，只有一個答案，「只要我是民進黨籍，一切都沒事」。

對此，議員高閔琳下午在臉書發文，質問韓國瑜：「市長如有真材實料，哪裡會漏氣呢？吹牛說大話，又不認真做homework當然漏氣啊！老師上課沒在聽，送分題、重考題，通通0分！」高閔琳接著更怒轟韓國瑜，「怪天怪地怪議員，就是不怪自已混！能混就混發大財！」

對於韓國瑜稱議員設計要讓市長漏氣，消息被轉至PTT後，鄉民也紛紛表示「明明大多數都只是正常質詢，是你自己亂回答」、「你市政熟悉的話，這些根本都不是刁難」、「那怎麼不怪你自己，隨便問就倒了」、「是不是找麻煩民眾看得出來」、「韓市長受了很多委屈」、「被電飛之後就開始說別人故意黑他」。

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