郭董綁鞋帶親民還是矯情？1.2萬網友投票結果超懸殊...

2019-05-10 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕表態參加國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，9日前往內湖花市採買母親節花束時，突然蹲下替現場記者綁鞋帶，引起熱議。有網友稱讚郭台銘「親民」，也有人認為「很會演」；對此，粉專「不禮貌鄉民團」發起投票，讓網友選擇覺得郭台銘是「親民、接地氣」還是「反感、太矯情」，結果截至9日深夜12時為止，已有1.2萬人參與投票，其中，有98%選擇「反感、太矯情」。

郭台銘9日前往內湖花市採買母親節花束，途中見到一名攝影記者的鞋帶掉了，便當場親自蹲下替該記者繫鞋帶，放下身段展現親和力，還隨口說出充滿哲理的話語提醒「人生不能隨便跌倒」，讓在場媒體十分驚訝。

粉專「不禮貌鄉民團」對此建立投票活動，詢問郭台銘看見記者的鞋帶鬆了，他主動蹲下為記者綁好鞋帶，這個舉動給你的感覺是「親民、接地氣」還是「反感、太矯情」？結果活動發起不到2個小時，就有超過1.2萬名網友參與投票，其中有高達98%網友（約1萬1760名）投給「反感、太矯情」；僅有2%（約240名）網友表示「親民、接地氣」。

對此，網友也紛紛留言表示「看就知道演的」、「我媽看新聞都噗哧了」、「第一次選舉，用30年前的方式」、「我不覺得一個別人沒看他報告就生氣的人，做這舉動是出於善意」、「我如果是那記者會瞬間彈跳開來，作秀作很大」、「這種行為完全無法加分，真的太矯情了」。

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