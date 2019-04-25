虧雞、郭董誰是優質商人？網路調查他96％遙遙領先
列印

2019-04-25 11:10

〔記者王俊忠／台南報導〕去年台南市長大選、大辦電音趴派對，風靡年輕族群的伍彩集團總裁林義豐（虧雞福來爹），雖然在大選落敗，但他持續思考如何為台灣這塊土地、人民做些事。近日有一臉書社群「不禮貌鄉民團」拿林義豐與宣布參加國民黨總統初選的郭台銘做滿意度調查，到今天上午已投出1萬4千票，林義豐拿到96％選票暫時領先郭董。

對此，林義豐表示，他不知道這臉書社群是誰成立的？也不知為何會拿他與鴻海董座郭台銘做比較調查，昨天得知有此調查活動，民調問題是「你覺得那個商人比較優質？」對於能與郭台銘相提並論、做比較，他說是很好玩的事，所以就跟好朋友分享。

林義豐說，雖然市長大選落敗，但他之後到各地、像日前到澎湖，受到很多澎湖鄉親及年輕人歡迎，大家都很開心拉著他要合照留念。對於自己仍廣受歡迎，他也說，一直在思考如何為台灣這塊土地、民眾及年輕人服務、多做些事，希望能有為社會服務的機會。林義豐話雖說得保守，但語意隱含可能再參政的想法。他則不願多談參政的問題。

這項林義豐與郭台銘的網路對比民調，將在今天下午結束。

  • 臉書社群不禮貌鄉民團以林義豐與郭台銘做誰是優質商人的民意調查。（記者王俊忠取自臉書不禮貌鄉民團）

    臉書社群不禮貌鄉民團以林義豐與郭台銘做誰是優質商人的民意調查。（記者王俊忠取自臉書不禮貌鄉民團）

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