虧雞、郭董誰是優質商人？網路調查他96％遙遙領先

2019-04-25 11:10

〔記者王俊忠／台南報導〕去年台南市長大選、大辦電音趴派對，風靡年輕族群的伍彩集團總裁林義豐（虧雞福來爹），雖然在大選落敗，但他持續思考如何為台灣這塊土地、人民做些事。近日有一臉書社群「不禮貌鄉民團」拿林義豐與宣布參加國民黨總統初選的郭台銘做滿意度調查，到今天上午已投出1萬4千票，林義豐拿到96％選票暫時領先郭董。

對此，林義豐表示，他不知道這臉書社群是誰成立的？也不知為何會拿他與鴻海董座郭台銘做比較調查，昨天得知有此調查活動，民調問題是「你覺得那個商人比較優質？」對於能與郭台銘相提並論、做比較，他說是很好玩的事，所以就跟好朋友分享。

林義豐說，雖然市長大選落敗，但他之後到各地、像日前到澎湖，受到很多澎湖鄉親及年輕人歡迎，大家都很開心拉著他要合照留念。對於自己仍廣受歡迎，他也說，一直在思考如何為台灣這塊土地、民眾及年輕人服務、多做些事，希望能有為社會服務的機會。林義豐話雖說得保守，但語意隱含可能再參政的想法。他則不願多談參政的問題。

這項林義豐與郭台銘的網路對比民調，將在今天下午結束。

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