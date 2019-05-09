郭董蹲地幫繫鞋帶 一張圖比對參選前後態度...網酸：超會演

2019-05-09 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕表態參加國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今（9日）前往內湖花市採買母親節花束時，突然蹲下替現場記者綁鞋帶，讓民眾驚訝不已。對此，有臉書粉專貼出一張比對圖，諷刺郭台銘之前怒罵媒體，要參選總統後卻幫媒體綁鞋帶，「比韓導還會導」。

郭台銘今日前往內湖花市採買母親節花束，途中見到一名攝影記者的鞋帶掉了，便大方展現親和力，當場親自蹲下替該記者繫鞋帶，還提醒「人生不能隨便跌倒」，讓在場媒體十分驚訝。

不過許多網友對於郭台銘展現的「親和力」並不領情，粉專「打馬悍將粉絲團」放上一張郭台銘斥責媒體的照片作為比對，批評郭台銘「平時罵媒體，要選舉時才在幫媒體綁鞋帶」，他也諷刺表示「郭董要打倒韓導，就要比他更會導」。

對此，網友也紛紛留言表示「這也沒什麼 我還看過連戰夫妻五體投地親吻台灣的土地 」、「這已經跟當年連宋趴下去親柏油路沒兩樣了」、「別演了」、「在場記者怎沒全把鞋帶都拉掉？機會難得耶！」、「導好導滿 笑死」、「看過最矯情的表演」、「做秀做太假了」、「不要選好了 去當演員比較好」。

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