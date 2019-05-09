郭台銘蹲地幫綁鞋帶 名嘴連喊3次「好矯情」！

2019-05-09 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，今（9）日前往台北市內湖花市採買母親節花束，突然蹲下替面前的採訪記者綁鞋帶，不少人覺得好訝異。資深媒體人邱明玉在今晚播出的政論節目中表示，她身邊的「同溫層」，都覺得「好矯情、好矯情、好矯情」！

郭台銘今（9）日前往內湖花市，穿梭在攤位間時見到一名攝影記者的鞋帶鬆掉了，居然當場親自蹲下替該記者繫鞋帶，大方展現親和力，還提醒「人生不能隨便跌倒」，讓在場媒體十分驚訝。

今晚「年代新聞」政論節目《新聞面對面》談到此議題時，邱明玉表示，今天記者同溫層都在臉書熱烈討論這件事，不過，大家都覺得這是公關操作，沒有正面評價，「因為反差太大了」。

邱明玉更表示，「我們那邊的同溫層，大家都會覺得好矯情、好矯情、好矯情」。她更開玩笑指出，「我覺得那個記者可能是怕被財產假扣押」。

除了邱明玉對郭台銘此舉有意見，媒體人尚毅夫被主持人開玩笑問「如果郭董要幫你綁鞋帶，你的心裡會怎樣」？尚毅夫也毫不留情直接回答「我會把腳縮回來」！

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