國艦國造廠商扯上尹清楓命案？海軍今晚說話了！

2019-05-09 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴彭文正主持的網路節目「政經關不了」今（9）日節目談到「國艦國造承辦廠商，溫紳爆：尹清楓命案同批人」，國防部海軍司令部對此澄清，「潛艦國造」主合約商為台船公司，戰系裝備由中科院負責，並無所謂承辦廠商。

名嘴溫紳在節目中指出，只要對美國軍購就是沒搞頭，因為美國是政府對政府洽談，中間不會有掮客，若與歐洲軍火商進行交易，相關人等可抽達百億元回扣，如當年拉法葉艦軍購弊案就灌水達18%，因此「海軍有一批人」會把與美國之間的交易「做掉」。

國防部海軍司令部今晚澄清，「潛艦國造」主合約商為台船公司，戰系裝備由中科院負責，並無所謂承辦廠商，亦無軍火商掮客介入情事，報導內容與事實完全不符，籲請各界勿以訛傳訛，國防部已在3月28日前往立法院進行潛艦國造專案進度機密報告。

海軍司令部強調，4月23日向監察委員說明潛艦國造進度及各項文件證明，深獲立法院、監察院委員們支持，全程均在國會監督下執行，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度風險管控，並依規劃期程，如期如質完成潛艦國造，籲請國人支持。

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