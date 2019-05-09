台中都發局撤清泉崗門戶計畫 林佳龍：台中人莫大損失！

2019-05-09 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前不滿交通部將台中機場定位為廉航基地，指稱台中人無法接受，台中都發局也決定要暫緩清泉岡門戶計畫。對此，交通部長林佳龍今天在立法院交通委員會上表示台中市長對此可能有誤解，更在臉書直言停止門戶計畫對台中而言是莫大損失！

林佳龍今天表示，盧秀燕市長可能搞錯了，以為廉航很「廉價」，但其實廉航只是把相關地勤工作委由機場執行，在航空上面一樣要遵守所有規範。民進黨立委鄭寶清也表示，現在台中機場旅運人次屢創新高，廉航深受許多年輕人及背包客喜愛，也讓航空業有更大的榮景，依市場需求，廉航在台中可能會更受歡迎，不解為何台中市府不同意。

林佳龍下午便在臉書上表示，指將台中機場發展為「廉航基地」只是機場發展策略之一，並非全部。他表示，在他任台中市長時便積極爭取經費興建設，「盼配合國際航空市場的發展，讓台中國際機場旅運人次達到1000萬人次，同時也做為桃園機場的備援機場。」

林佳龍也指出，當時他所提出的「清泉崗機場門戶計畫」，「不僅強化聯外交通，特別是機場捷運，也設置產業專用區，鏈接台中的航太與精密機械產業，讓城市分享機場發展的果實。」對於台中都發局決定暫停門戶計畫，林佳龍表示台中國際機場旅運人次逐年成長，「這是很不容易達成的成果。此時停止門戶計畫對台中人而言是莫大的損失，期盼市府審慎思考。」

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