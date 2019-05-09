立委諷「非同婚」若通過同性將有2種選擇 網友：突破盲點

2019-05-09 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全今日首度進行同婚專法協商。在今日協商最後，時代力量立委林昶佐拋出疑問，如果到時候通過的專法不是大法官釋憲要求的「賦與同性婚姻自由的權利」，是否可能5月24日當天出現同性有2種可選擇的「結婚」方式？林昶佐稍早在臉書上強調，若支持「非同婚」專法，等於支持結婚/伴侶雙軌制，這樣「對異性戀也太不公平了吧」。網友對此大呼「完全突破盲點」。

目前3個版本的草案，僅有行政院版是以「同性婚姻」為名義保障同性法律關係，賴士葆版則是以「同性家屬」，林岱樺版則為「同性結合」。

根據「風傳媒」報導，林昶佐表示，如果最後通過的不是行政院版「同性婚姻」法案，而是賴士葆版或林岱樺版的非「婚姻」法案，那就是創設「婚姻」以外的其他關係，換言之就是另外建立一個制度。

林昶佐表示，如果是這樣的話，那麼同性在5月24日之後，仍可以依釋憲結果向戶政機關依《民法》登記結婚，同時也可以選擇以立法院通過的新的同性制度，登記同性法律關係。林昶佐指出，這等於是同性有兩套制度可以選擇，但異性只能「結婚」並不公平。

蘇嘉全對此表示，需請司法院回去研究再回應。柯建銘則表示，這個議題很重要，司法院下次協商應該回應。

林昶佐稍早在臉書上發文表示，支持「非同婚」專法，等於支持結婚/伴侶雙軌制，不過，這樣一來，異性卻還是只能選擇單軌登記「結婚」，這對異性戀不公平吧。網友在底下留言大呼，「突破盲點」；「在一片混亂中，終於有人說出事實真相了。」；「結果同志比異性戀更幸福，有兩種方式可以自由選擇！大突破啊」；「要是有人用民法跟異性結婚，用專法跟同性登記，算不算重婚？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/