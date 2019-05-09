敦睦艦隊訪問索羅門 索國總理登艦接待

2019-05-09 16:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，我國海軍敦睦支隊於本月7至9日訪問我國太平洋友邦索羅門群島，8日晚間在磐石艦舉行酒會，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷與副總理馬內尼亞努（John Maneniaru）、外交部長馬內列伉儷、前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）及多位內閣閣員應邀出席，展現台索友好情誼。

外交部表示，蘇嘉瓦瑞總理致詞時，除歡迎我艦隊到訪，並感謝中華民國（台灣）政府及人民過去35年來與索國的合作及展現的友誼。蘇嘉瓦瑞肯定台灣為索國重要發展夥伴，並表示索國面臨經濟發展、自然資源日漸枯竭、氣候變遷、人口急速成長等挑戰，亟需發展轉型且更長久的夥伴關係，以確保國家團結與穩定；也對台灣協助強化索國海巡表達歡迎與感謝。7日出席敦睦艦隊抵港儀式的索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）也重申對台索兩國政府及人民共享互利互惠外交關係的堅定信心，並感謝台灣承諾持續協助索國發展。

外交部說，我駐索國大使羅添宏與敦睦支隊長王國強少將代表政府在艦上晚會向蘇嘉瓦瑞總理伉儷及與會政要，就索國新政府順利開展任期表達誠摯祝福，並重申我國樂願與索國政府攜手合作，共同推動互利互惠的「踏實外交」，積極協助索國進行社經發展。

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