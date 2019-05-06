台索邦誼受矚目 吳釗燮：目前很有信心

2019-05-06 10:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島新政府上台，新聯合內閣正在檢視整體政策，台索邦交再度受到關注。外交部長吳釗燮今天在立院答詢表示，邦交應該不會有問題，「目前很有信心」。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮列席，以「因應外交新局勢，國際聲援台灣參與國際組織之挑戰」為題報告並備詢。

民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣與呂玉玲質詢時均關切索羅門邦誼。吳釗燮回應說，邦交目前沒有問題，我駐索羅門大使羅添宏也於3日拜會索國新任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），雙方談得非常好，也談到接下來的合作項目。

吳釗燮強調，我駐索羅門大使館和索羅門群島上上下下保持密切關係，雖然索羅門執政聯盟中有人親中聲音，但不是主流，「可以說未來這段時間內邦交是沒有問題的」。吳釗燮說明，索羅門每經過一次重要國會改選，政府慣例上會針對不同議題進行檢討，這次被擴大解釋為針對檢討與台灣的邦交關係，「但不是如此」。

包括日前外界傳出外交部次長徐斯儉前往索羅門救邦交，吳釗燮也特別澄清「這是假消息，原本沒有規劃、也沒有臨時跑去、次長出門是訪問馬紹爾」；目前與索羅門所有合作項目如常進行，索羅門也並未提出新的援助要求。

國民黨立委江啟臣質詢時，再度詢問與索羅門的邦交狀況。吳釗燮回應，邦交短中長期內沒有問題，「目前很有信心」。

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