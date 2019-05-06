索羅門留學生挺台 籲政府「不要把我們賣給中國」

索羅門留學生經營的「我來自荷尼阿拉」專頁近期公開挺台，呼籲「不要把我們賣給中國」。圖為來自索羅門的波波拉（Paul Bosawai Popora）透過獎學金到成大習醫，返國後在鄉間開設診所回饋鄉里。（擷取自外交部《南島的祝福》）

2019-05-06 07:26

〔記者呂伊萱、吳柏軒／台北報導〕索羅門群島新政府甫上台，正在檢視包括對外關係在內的政策立場，兩國邦誼因此受到矚目。索羅門政界長期不乏親中主張，民間氣氛則偏向友台，例如由索羅門留學生經營的「我來自荷尼阿拉」專頁近期公開挺台，呼籲「不要把我們賣給中國」，在索羅門社群中引發回響。

中國持續挖角我友邦，使台索邦交是否生變議題再次浮上檯面。索羅門留學生經營的「我來自荷尼阿拉」專頁看到報導後公開挺台，並整理奈及利亞、東加王國、巴紐與斯里蘭卡等多國案例，呼籲索羅門政府「小心中國的錢」，因為這些金援背後往往附加「流氓議程和別有用心的動機」。貼文觸及上萬人，在索羅門網路社群引發回響，更出現「不要把我們賣給中國」標籤。

經營學生表示，他是學生、也是關心國家的索羅門人，他不希望自己的國家變得像舉例的這些國家一樣；而透過平時經營的社群平台，希望讓追蹤者們、尤其是索羅門人了解這些事情。

「我來自荷尼阿拉」指出，台灣一直是索羅門的好朋友，在公衛、教育、農業、基礎設施等各種領域協助索羅門，使索羅門受益匪淺，「這是尊重和珍惜的關係」。台灣如今為了捍衛民主，在國際社群上尋求政治支持，以對抗中國共產黨的施壓，學生呼籲索羅門政治領袖「絕對不要被中國的金錢利誘愚弄了」！

教育部國際司統計，近三年都有索羅門學生來台灣留學或研修，且逐年增加，105年至107年，分別有108人、116人及125人來台。

台灣長期支持索羅門群島及其他太平洋島國青年進修高等教育，例如提供「台灣獎學金」、「國合會獎學金」等，單是這兩項獎學金，去年我駐館就收到超過800位學生申請，最後共26位學生受獎。

例如在公衛領域，來自索羅門的波波拉獲獎學金支援到成大習醫，返國後在鄉間開設診所回饋鄉里。在過去十多年來，台灣在醫療援助上已為索羅門培育超過70位專業醫事人員。

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