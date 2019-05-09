國民黨新北中和立委民調初選 扛韓國瑜招牌互打

2019-05-09 11:33

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部進行立委提名作業，民調初選作業如火如荼進行，都打著韓國瑜招牌的第8選區（中和76里）登記參選人邱烽堯、張智倫競爭激烈，10日民調結束後，11日結果將揭曉。

另一方面，第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）洪孟楷、吳育昇競爭如火如荼，將於16、17、18日進行民調；第12選區（汐、金、萬、瑞、平、雙、貢）簡榮宗、李永萍、徐正文三人競爭，將於19、20、21日進行民調。

市黨部今天也配合黨中央作業，同步在上午10點公告第10屆原住民立法委員選舉平地原住民選區、山地原住民選區候選人提名登記事項，13日起至15日止受理領表、登記，22日前辦理協調會，預計在6月19日前提報黨中央建議輔選方式及提名名單。

原住民立委選舉區為全國，共有平地原住民3席，山地原住民3席，現任者國民黨佔了4席，包括平地原住民鄭天財、廖國棟、山地原住民簡東明、孔文吉；民進黨1席為平地原住民陳瑩，無黨團結聯盟1席為山地原住民高金素梅。

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