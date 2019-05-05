中和挺韓大會 孫大千籲韓粉要愛與包容

2019-05-05 12:04

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市議員邱烽堯今天在中和區舉辦「力挺韓國瑜參選2020總統中和後援會」，邀請前立法委員孫大千、文山伯、強強滾作為韓國瑜的分身到場，吸引不少韓粉朝聖，高喊「韓國瑜、選總統」。孫大千不忘呼籲情緒化發言的韓粉不要成為包袱，支持韓國瑜就是要支持愛與包容。

邱烽堯在4月底時就發起中和後援會的籌備會，當時超過三分之二里長出席。他說，韓國瑜是中和的在地人，2006年在父親、時任中和市長的邱垂益邀約擔任中和市副市長，有著革命情感和30年的交情，鼓勵韓市長參加2020總統選舉，替國家拚經濟、建設。

活動現場準備2020顆土包子和2020瓶礦泉水，象徵力挺韓國瑜參選總統。孫大千在致詞時向台下韓粉喊話，大家要發出共同心聲、實現共同願望，讓真正代表基層、草根的韓國瑜出來參選，同時，他也呼籲過度情緒性發言會成為韓的包袱，支持韓就是支持愛與包容。

不過，韓國瑜近期在市議會備詢、家人遭恐嚇等因素，今天並沒有北上參加活動，邱烽堯說，會在另闢地點和時間一起來聚聚。

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