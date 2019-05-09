藍營立委競爭白熱化 王啓澧宣布參選嘉義縣海區立委

2019-05-09 11:20

［記者林宜樟／嘉義報導］國民黨立委初選白熱化，嘉義縣議員王啓澧今天宣布參與嘉義縣海區立委選舉，喊出「拚進立法院，打造新嘉義」口號，與鄉親一同高喊凍蒜；國民黨在嘉義縣海區已有多人表態競爭，民進黨在嘉義縣海區，已確定由現任立委蔡易餘參選。

嘉義縣海區立委還有3年前參選立委的國民黨文傳會副主委林江釧傳有可能參選，林家在嘉義縣海區實力雄厚，林江釧父親是東石鄉前鄉長林純金，叔叔林水樹是嘉義區漁會榮譽理事長，堂妹林佳瑩是現任東石鄉長，他最近常投書媒體批評時政，積極展現關心公共事務的態度；藍營有意參選的還有布袋鎮烏魚子大王蔡義柏等人，他已在海區各鄉鎮開始掛布條，增加知名度。

王啓澧成功大學畢業，53年次，曾任水上鄉公所秘書、嘉義縣政府計畫室主任，第15、16屆水上鄉鄉長、國民黨嘉義縣黨部主委，第18屆選上縣議員，問政犀利，本屆以7407票成功連任，他關心地方事務，是縣議會推動鐵路高架召集人，對於嘉義市鐵路高架化計畫將車輛調度場設置在水上鄉，認為「雞蛋在嘉義市，雞屎留水上鄉」，更影響農地被徵收的農民農保權益等，多次帶領鄉親抗爭。

今天嘉義縣議員楊秀琴、詹琬蓁到場相挺，前議員林寶瓶擔任水上後援會會長，水上鄉代表會主席林家緯、副主席林芳琪、代表王笙羽、何宜純、簡瑞峰、劉柏松，太保市民代表林淑勉及水上民眾服務社理事長陳德榮參與，眾人高喊凍蒜，王啓澧獻花、奉茶給母親陳阿燦，並邀請101歲的阿嬤吳英等媽媽一同參與，祝母親節快樂。

王啓澧說，民進黨執政績效不彰，嘉義縣也未受到重視，自己從基層從政25年，瞭解人民需要，嘉義縣需要改變，讓農漁民的產品能夠暢銷，讓鄉親有好的生活，鄉親、地方鼓勵他參選，自己願意承擔此重責大任，希望和鄉親一同來改變。

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