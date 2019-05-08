幫傅崐萁、陳玉珍開路？ 中常委建議花蓮、金門立委提名開放

2019-05-08 19:37

〔記者施曉光／台北報導〕尚未回復國民黨籍的前花蓮縣長傅崐萁有意參選花蓮縣立委，金門縣立委陳玉珍則是違紀參選遭開除黨籍，以致國民黨在花蓮縣、金門縣的立委提名作業目前被迫停擺，有中常委在今天中常會提案要求採行開放的全民調，推出最強的泛藍人選，國民黨主席吳敦義裁示請組發會了解當地選情狀況後，再向中常會提出說明報告。

上月出獄的前花蓮縣長傅崐萁，最近傳出希望黨中央停辦花蓮縣立委初選，改行不提名、開放參選，黨內解讀，背後目的是希望日後以無黨籍身分參選立委時，傅崐萁具有黨籍的妻子、花蓮縣長徐榛蔚與黨內人士就可以正當光明的為他助選，在黨紀問題上解套。

國民黨中常委江碩平等22人今天就在中常會上提案，建請黨中央考慮花蓮縣區域立委提名採取開放全民調，推出最強候選人。

中常委沈智慧則在會中建議，以無黨籍身分違紀參選金門縣立委補選當選並被開除黨籍的立委陳玉珍，原本就屬泛藍黨友，應該也把陳玉珍列為立委選舉合作的黨友。

國民黨組發會主委李哲華則說，在花蓮縣黨部主委鄒永宏未向考紀會說明，釐清日前片面停辦立委提名初選爭議之前，有關花蓮縣是否停辦黨內初選的問題，不會進行協調。

至於金門縣部分，李哲華指出，陳玉珍目前已經加入國民黨立院黨團運作，大家評價不錯，未來要看陳玉珍與藍營執政的金門縣政府配合狀況而定，如果狀況良好，問題就比較可能迎刃而解，站在組發會立場，一切要待考紀會審議陳玉珍申覆撤銷黨籍案有結果後，組發會再行研究處理；至於當初代表國民黨參選金門立委補選的洪麗萍是否再選一事，她願意尊重金門縣黨部的決定。

對於花蓮縣未來是否可能取消初選，國民黨發言人歐陽龍說，目前沒有定論，中常委提案也沒有指涉特定人士。

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