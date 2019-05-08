國民黨基隆立委初選登記截止 4人角逐

2019-05-08 16:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市立委初選登記今天截止，共有現任市議員宋瑋莉、藍敏煌，以及國民黨基隆市黨部主委黃希賢（請假中）、前議員韓良圻4人登記，黨部表示，會再邀集4人召開協調會，確認是否進行黨員投票或採全民調方式。

國民黨基隆市立委黨內初選作業從6日起展開，宋瑋莉、黃希賢已在7日完成登記，今天下午藍敏煌、韓良圻也先後完成登記。

市黨部表示，明天會召開委員會確認審查小組、選監小組，將審查登記參與初選人的資格，與接續進行初選程序，包括再邀集4人召開協調會，確認是否進行黨員投票或採全民調方式，以及民調公司等相關事宜。

韓良圻說，他絕對支持全民調，選舉不應該由少數人決定，當選之後首要推動基隆港的繁華，現在的做法可能導致基隆港逐漸衰退，將來一定要讓基隆港的產業復甦活化，基隆越來越好。

藍敏煌也表示主張全民調，最符合民意也公平，另外也要舉辦電視辯論，讓選民看到候選人的政見及辯論能力，他這次選立委主要有兩個大方向，第一個幫助國民黨重返執政，民進黨從政以來的錯誤政策，造成國防外交、兩岸關係有很大的負面影響，為了台灣長治久安，未來會極力爭取兩岸和平發展，另外，一例一休、年金改革等不當立法也要重新檢討改進，才能符合公平正義，上任後會全力為基隆拚經濟、拚觀光，讓基隆重新站上國際舞台。

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