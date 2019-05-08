過去國防產業「別人吃餅我吃糖」 業者感謝政府拿回大餅

2019-05-08 21:22

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕第二屆「台美國防產業論壇」今天在中科院登場，全程採閉門會議，未邀媒體全程採訪，但主辦單位會後召開記者會，由國防產業發展協會理事長、中信造船創辦人韓碧祥以及美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond- Chambers）出席。韓碧祥感嘆，我國好久無法好好做國防產業，「過去大餅都別人在吃，我們吃糖果」，因此，他們很感謝現在將大餅拿回來！

韓碧祥在中科院說，他這次來參加論壇有很大的收穫，過去台美國防產業相關交流都在美國舉辦，去年首度移到高雄，藉此了解哪些需要透過美方協助，甚至共同共同打入國際市場。

韓碧祥也說，國內國防產業包含航太、造船和資訊，其中，前二者近期業務已經「滿檔」，而資訊在未來也扮演重要角色，政府居中的決心和魄力相當重要。他也說，我國國防產業已經很久沒這個機會好好地做，而國防產業是塊大餅，「過去都別人在吃，我們在吃糖果」。如今政府把大餅拿回來給大家享用，也是我國產業很感謝政府之處。

韓碧祥說，國防一定要靠自己、靠實力，不能靠別人，希望政府有決心一同發展，產業界也會配合政府共同努力。

另外，對於國防產業的發展以及台美交流，韓碧祥說，現在我國造船和航太已有一定基礎，未來更深一層的潛艦國造等案件，則需要美國幫忙，協助我方購買一些武器、設備。

韓儒伯被問及台美雙方因應中國威脅時，能有哪些合作計畫時，他表示，雙方可發展可增進兩國安全的科技，網路為最好的例子，因為中國解放軍攻擊台灣頻率，遠高於其他國家，你會看到新型態的網路作戰，所以美台合作並非僅為解決台灣的威脅，而是欲達成雙贏的局面。

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