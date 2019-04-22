蔡總統：「和平靠國防」不是口號 是軍人每天的任務

2019-04-22 12:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長羅倫斯一行，除感謝該協會長期支持台灣，也期盼訪賓能夠繼續為台灣發聲，讓台美之間的友好關係能夠更加深化。

總統致詞時表示，非常高興能夠在總統府和羅倫斯總會長、陶爾斯處長見面，針對軍事方面交換意見。

總統說，自從她2016年執政後，對於軍人的事務就特別關注，同時在國家安全防衛上也有很多的政策及作為。除了發展國防產業，落實國機國造，對於軍人的福利照顧及個裝汰換等，也做了很多努力。

總統指出，去年通過的軍人年金改革方案，更是以建立「長留久用」的制度，留住人才、培養人才做為改革的目標。她相信建立現役軍人的尊嚴，才能讓退伍軍人同享榮耀。

總統說，軍人是國家的支柱，也是區域安全的第一線，「和平靠國防」不是口號，是軍人每天的任務。因此作為三軍統帥，無論照顧現役軍人、還是退伍軍人，都是她最重要的工作。

總統表示，「美國海外作戰退伍軍人協會」一直以來都是政府很好的學習對象。許多對於榮民照顧的發想，也都是參考美國經驗。當然他們對台灣國際參與的支持，以及對台美友誼的促進，也都是有目共睹。

總統指出，「美國海外作戰退伍軍人協會」不僅和我們的退輔會成為兄弟會，也透過提交「支持中華民國台灣決議文」，敦促美國聯邦政府、國會，就軍售、軍事安全的實質交流合作，以及台灣的國際參與，給台灣更多的支持。藉這個機會，她也要謝謝他們對台灣的支持和協助。

總統提到，今年是《台灣關係法》立法40周年，像是羅倫斯總會長、陶爾斯處長，還有許多來自美國的好朋友都陸續來訪，讓雙方有更多交流的機會。總統期待訪賓們能夠繼續支持台灣、為台灣發聲，讓台美之間的友好關係能夠加強及更加深化。

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