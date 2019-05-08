不只媽祖託夢！郭台銘自曝在日本的「這一刻」就決定參選

2019-05-08 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘4月17日以媽祖託夢為由，宣布參加2020總統大選，不過事後他自己也透露，其實除了媽祖託夢之外，真正觸動他、讓他做下決定的是日本「太陽」和「櫻花」。

郭台銘日前接受《天下雜誌》獨家專訪，他表示，過去從不去旅行的他，4月10號人剛好在日本，並且擁有兩個小時的空檔可以好好整理思緒，結果當他戴著國旗帽參觀到日本天皇皇居的公園時，心就突然被日本的新國號「令和」觸動，認為這種「要和平不要戰爭」的裡念和他嚮往的相符合。

郭台銘坦言，他在皇宮內看到日本國旗的太陽時，馬上就聯想到「台灣選總統也是太陽」，且日本的「櫻花」又代表「愛與和平」，讓他頓時有所體悟，立即在手機裡寫下感想，「我做決定就是在這一刻」。

郭台銘當下也傳了一首詩給妻子曾馨瑩，「臨皇居旺（望）太陽，賞櫻花思未來，中華情台灣恩，人民富，誰敢當，不求名，不求利，八千里，雲和月」，向妻子傳達「我做大事，你顧家庭」的心意。而曾馨瑩也立即回傳「您雄心大志，不求名利，我也不求名利，只求家人寶貝平安、健康、快樂，簡單對我來說就是一種福氣。」

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