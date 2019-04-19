不是要郭董選總統！ 作家指媽祖其實要做「這件事」

2019-04-19 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘自稱被媽祖託夢出來選總統，日前宣布角逐國民黨總統初選。對此，作家顏擇雅舉《列子》一則故事為例，指或許媽祖根本不是要郭台銘出來選總統，而是要他改善自家員工的條件。

顏擇雅今天在臉書上說《列子˙周穆王篇》一則關於作夢的故事，主角是一位企業家，下面員工都工時超長，無法休息。故事中，過勞的員工每晚作夢，就夢見當上國君，作威作福，其樂無比，他想說醒時當奴隸，夜夢當國君，這樣也不錯，非常甘願。

文中提到，企業家卻相反，醒時作威作福，夜夢卻變奴隸，非常不甘願，問人怎麼辦。別人告訴企業家，痛苦與安逸是正常命數循環，你不想在夜夢中那麼痛苦，白天就別那樣操勞員工。企業家聽了勸告，就改善員工的工作條件，變成好老闆，從此沒再亂作夢了。

顏擇雅表示，就如總統蔡英文所說，總統會有2300萬個老闆，鴻海光郭台銘一個老闆，員工就工時超長無法休息，郭台銘想想自己萬一有了2300萬個老闆，自己會變多辛苦？也許，媽祖根本不是要郭台銘出來選總統，而是要勸他改善自家員工的工作條件？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/