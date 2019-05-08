國民黨初選沒領表、登記程序？ 韓國瑜：一切尊重黨中央

2019-05-08 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統黨內初選辦法，外傳預定將所有具勝選機會者納入，再以全民調方式產生候選人，沒有以往領表、登記程序；高雄市長韓國瑜今天表示，一切尊重黨中央安排，就是尊重兩字。

韓國瑜強調，現在的他、一心一意就是全力衝高雄市政，以及參加總質詢，所以他所有精、氣、神全部用在高雄。

對於民調領先黨內外其他可能人選，韓國瑜說，謝謝民眾對他的愛，韓國瑜能夠讓很多民眾喜愛的話，應該是跟庶民、基層緊緊的貼在一起，有很大的關係，任何從事政治活動的人，都不應該忽略基層，這才是真正的生命、我們的泥土、我們的基層。

他說，從政這一段時間以來，他從來不敢忘記基層，受到很多民眾喜歡，他非常感謝大家，也期待一起來打造台灣社會更美好。

國民黨總統提名特別辦法預定下週三中常會提出，黨主席吳敦義上週六曾說，不論主、被動參與總統初選，一定要繳交作業費、登記、參加政見發表會，引發「卡韓」質疑；黨務人士則透露，這次總統初選參選人，將由提名協調小組評估認定，將所有具勝選機會者納入，再以全民調方式產生候選人，沒有以往領表、登記的程序。

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