鬧脾氣？韓被問自經區頻跳針 遭打斷稱「不讓我答我坐下」

2019-05-08 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼日前遭議員質詢自經區議題，卻跳針「高雄發大財」的爭議後，今天在高雄市議會再度被問到自經區相關問題。而他似乎是因為答不出來，不但對該議員說不必回答的議題緊抓不放，最後更撂下一句「如果你不讓我回答那我就不回答了」，任性地直接坐下，不願正面回應。

韓國瑜今天再度到議會備詢，民進黨議員高閔琳質詢時，先是表示「市長前陣子用了很有爭議的人事，放在亞洲新灣區的土地開發公司，我再次提醒您，用人要注意」。

高閔琳接著話鋒一轉說到，韓國瑜最近拋出自經區的議題，但是似乎前後混淆，先是提「自經區」然後又改成「自貿區」。因此她想詢問韓國瑜，到底是想提哪一種方案、哪一種名稱的「自由經濟貿易區」，並且在現場投影畫面羅列了數種「自由經濟貿易區」的類似名稱，請韓國瑜「簡單地回答」，他到底要提哪一個。

韓國瑜答詢時，先是強調「我愛台灣的心不會比妳少一分，妳愛台灣的心不會比我多一分」，然後再度強調「妳和我對高雄繁榮發展的關切都是一樣的」。連連跳針卻未針對問題回應，讓議員趕緊打斷他，請他「針對問題來做回答」。

韓國瑜接著表示「我要回答你剛剛詢問我用人的操守」，議員強調「我提醒您而已，不用回答，我沒有請您回答（用人操守）」，但韓國瑜還是不放棄，義正詞嚴地表示「我要回答」。面對議員接連而來的指正，韓國瑜最後似乎是鬧脾氣了，撂下一句「如果你不讓我回答那我就不回答了」之後，隨即一屁股坐下，不願針對議員詢問的自經區議題多做回應。

面對韓市長如此耍任性的舉動，網友表示「韓市長真的每天都答非所問」、「市長面對議員的詢問也太傲慢了吧」、「當他覺得開始拗不下去時就會緊急啟動『坐下技能』來結束這一回合」、「只想說自己想說的，其他的通通沒準備」、「真是我行我素、有夠任性的大人，這樣還想征服宇宙」。

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