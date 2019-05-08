高市青年局10月掛牌 連勝文前特助出任局長

2019-05-08 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜預計10月掛牌成立青年局，市府昨證實將由國民黨中央委員連勝文前任特助、勞工局秘書林鼎超出任局長；近期爆紅的臉書粉專「朕治腦殘中心」指出，感謝韓市長真打算成立青年發展局，但為什麼是找一個連系子弟呢?

「朕治腦殘中心」表示，很謝謝韓國瑜對在高雄的年輕人、有尊重及認真的看待，但...貴黨有那麼多年輕優秀的青年領袖，為什麼是找一個連系子弟呢?是因為勝文最近一直幫你講話?還是鼎超舅父與您是好友呢?

韓國瑜今說明，在高雄市成立青年局，最主要目的就是要幫助青年，幫青年創業將來最重要的工作，如何輔導高雄市青年有創意、有想法、有申請專利機會，克服沒有錢、沒有國際企業人脈的困境。

他表示，青年局選任標準不超過40歲，第二個要有豐沛的國際人脈，及如何去運作扶助一些青年經驗，這是選拔標準。

新聞局轉述韓國瑜說法，林鼎超具國外求學經驗、金融經驗，近年更從事青年創業輔導工作，期許倚重其年輕創意、青創輔導經驗。

目前因青年局仍在籌備，林鼎超可望先占勞工局秘書缺、借調經發局，需要先委屈他以此位，協助籌備主任相關工作，未來青年局成立將接任局長。

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