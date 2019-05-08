萬安說溜嘴》國民黨高市議員鍾易仲：那句話應只是中間一段而已

2019-05-08 13:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委蔣萬安直言韓國瑜支持者不理性，國民黨高市議員鍾易仲分析，那句話應該是中間的一段而已，前面是不是還有其他敘述，或是說後面還有講其他的話，大家並沒有聽見；鍾易仲解讀，韓國瑜的支持者都希望自己、下一代能夠有更好生活，這個算不算理性？他認為這是人性。

鍾易仲表示，相信他（蔣萬安）那句話是中間的一段而已，前面是不是還有其他敘述，或是說後面還有講其他的話，大家並沒聽見。

鍾易仲說，當然韓國瑜旋風是從高雄開始，韓國瑜主打庶民經濟，很多基層、里長對於韓市長的評價，覺得這位市長能夠接地氣，能夠聽見老百姓的聲音，所以韓國瑜在基層有很多內擁護、支持他選總統的韓粉。

他分析韓粉結構裡各行各業都有，包括大老闆、企業家，相信也有很多上市公司老闆，還有許多最基層的，例如市場做生意的這些攤商、路邊的小吃店、一般庶民甚至勞工等，都非常非常支持韓國瑜。

鍾易仲指出，因為他們覺得韓國瑜能夠聽見他們心聲，能夠了解他們生活上的困苦地方，就是一個期待。

韓粉所期待的，就是期待自己的生活可以去做改變或改善，能夠有一個更好生活，台灣人能夠有更好發展。

鍾易仲進一步闡述，所以你說是不是理性，他相信每一個人都會希望自己能夠過更好的生活，希望自己下一代能夠有更好的生活，這個算不算理性，他想這是人性，只不過是表達出來對自己希望的生活，對從政人士的期待。

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