萬安說溜嘴》高雄議員：蔣萬安吃到誠實豆沙包！

2019-05-08 13:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委蔣萬安今脫口說，支持韓國瑜的比較沒理性！民進黨高市議員邱俊憲表示，蔣委員可能吃到「誠實豆沙包」，很擔心他此話一出、會不會引來激情韓粉做不理性攻擊。

邱俊憲認為，蔣萬安的話某個程度暴露出傳統國民黨民代，對於韓粉也有一樣的疑問，也不知道韓粉為何支持韓國瑜，他擔心蔣萬安此話一出，會吸引激情韓粉做出不理性攻擊，直言「蔣委員可能不小心吃到誠實豆沙包。」

邱俊憲說，部分韓粉真的不理性，長久以來台灣政治環境或言論自由，可對不同事情有不同表達、不同主張，而不是做人身攻擊、抹黑、辱罵、或是情緒化形容詞，對議題可反對、可辯論，而不是形容外觀或威脅家人。

他回顧這些不理性氛圍，大概從去年選舉時、韓粉出現後，讓大家都很困擾，過去網友也沒這麼嚴重，韓粉出現後，韓國瑜確實聲量大，也許某部份是這原因當選。

邱俊憲表示，如果有本事把群眾帶出來，就要有本事把群眾帶回去，要控制在理性範圍內，不能帶出來後就說管不了，用這些義勇軍卻說不是你的責任。

他呼籲韓國瑜，至少在社會道義上應多做努力，讓這些被抹黑的人回歸正常生活。

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