萬安說溜嘴》「這就是國民黨權貴的嘴臉」韓粉留言灌爆臉書

2019-05-08 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕立院內政委員會今排審「公民投票法部分條文修正草案」，但因國民黨團強力杯葛，未能順利進行。未料，藍委蔣萬安在會議停擺期間與人聊天時，突然語出驚人表示「其實支持韓的都是比較沒理性的」，相關畫面在網路上瘋傳引發熱議。稍早似有不少網友相繼湧入蔣的粉專「朝聖」留言，數量仍在持續增加中。

根據釋出的片段顯示，蔣萬安說「他（韓國瑜）聲勢還是好一點，比我基層聽到大概七三嘛。七支持韓啊，其實支持韓的都是比較沒理性的，就是他也說不出來為什麼支持他」。

蔣萬安疑似說溜嘴的消息曝光後，短時間內他的同名粉專，約有數百筆評論出現，包括「這就是國民黨權貴的嘴臉」、「 支持韓總錯了嗎？」「你可以解釋你的理性是什麼嗎？」「請你收回韓粉不理性這句話」、「猜猜蔣萬安何時出來向我們韓市長道歉，不道歉就等著立委選舉」、「沒有韓國瑜你甚麼都不是啦」、「雙面人」。

還有人調侃，「記得關麥才是」、「你為什麼要妨礙我們發大財」、「萬安，演習囉」、「喜韓兒還在路上嗎？還是不敢批評正藍旗？」「拉板凳、卡一下、等開演」、「知道這裡會有人潮，我先把香腸攤架起來」。

不過，也有人表示認同，「蔣委員說的沒錯啊」、「吃了誠實豆沙包的國民黨人，我喜歡」、「蔣萬安不只萬安，還會蔣實話，唯一支持，帥氣」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/