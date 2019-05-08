萬安說溜嘴》 蔣萬安解釋：希望支持者響應韓國瑜的愛與包容

2019-05-08 13:01

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會今排定審查「公投法部分條文修正草案」，會議停擺期間，國民黨立委蔣萬安與同黨立委李彥秀討論總統初選選情，脫口說出「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」等語，蔣萬安中午出面說明，強調他話的原意是希望過度熱情非理性的支持者保持理性，響應韓國瑜的愛與包容，讓地方的高度支持能維持到2020。

對於在委員會上意外被播出的談話，蔣萬安中午在立法院受訪，強調他的完整談話是希望部分比較過度熱情，甚至比較非理性的韓國瑜能夠保持理性，響應韓國瑜愛與包容的理念，真的讓地方上韓國瑜的高支持度能夠繼續維持到2020年大選，這才是他完整談話的原意。

蔣萬安說，大家看到的是片段談話，他今天在內政委員會跟幾位藍委談到韓國瑜的基層聲音，的確韓的支持度很高，如何幫助到韓？就是希望這些部分過激支持者能夠保持冷靜、理性，才能真的幫到韓國瑜。

至於是否擔心遭到韓粉攻擊？蔣萬安表示，他不會認為這些是攻擊，他的臉書專頁與辦公室電話一直以來都會接到各方支持者給他的建議，「我都願意接受」，盼大家理性討論，怎麼幫助韓國瑜或目前有心為國民黨參選2020的參選者。

蔣萬安也說，韓粉們真真假假，尤其假韓粉們，希望不要再有過激的言論，甚至逾越法律紅線的言論，有些甚至出言攻擊不同立場的人和他們的家人，這些都不該出現，希望支持韓國瑜的朋友要保持理性，幫韓國瑜廣結善緣。容納各方意見跟支持力量，讓聲勢能繼續維持到2020。

而至於當時為何會聊到相關話題，蔣萬安則說，大家都很關心總統大選，尤其國民黨候選人是誰，希望黨內有公平的初選機制，無論用什麼方式在中常會討論，但大家都聽到基層藍營支持者聲音，的確韓國瑜支持度很高，怎麼維持，大家都有討論，希望言論過激的想法盡量避免、才能幫助韓國瑜。愛與包容，保持冷靜跟理性，才能真心幫著韓國瑜。（13:30更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/