忘了關麥說溜嘴？ 蔣萬安：支持韓國瑜的都「比較沒理性」

2019-05-08 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今（8日）排定審查「公民投票法部分條文修正草案」，國民黨團不滿政院與部分民進黨立委提案內容，一早就佔領主席台杯葛議事，結果藍營立委在主席台周邊「喝咖啡、聊是非」時，疑似麥克風沒關，立委蔣萬安被錄到批評韓粉「比較沒理性」的說法。

公民團體「沃草Watchout」粉專po出今立法院內政委員會在審查公投法的插曲，國民黨立委蔣萬安跟李彥秀在閒聊的時候，疑似未關麥克風，被錄下兩人對話，蔣萬安表示：「現在當然韓國瑜聲勢還是好一點」，稱在基層有7成支持韓，李彥秀也附和他的說法，不過蔣萬安隨後表示：「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，因為「他（指韓粉）也說不出為什麼支持他（韓國瑜）」。

對話影片曝光後，立刻吸引關注，網友紛紛表示：「萬安說話太實在了」、「實話總是傷人的」、「說出實話，你慘了」、「這年頭不能說實話的」，同時網友也戲稱「韓粉」要出征了，要蔣萬安小心一點，「韓粉出征囉」、「韓粉每天都好忙哦」、「準備被洗版」。

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