賴陣營被爆公器私用 李俊俋：是依郭國文給的地址前往

2019-05-08 13:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《鏡週刊》報導，前行政院長賴清德陣營用台南市政府花公帑設立的台北辦公室作為作戰基地，明顯公器私用，新潮流系要角、賴親近幕僚及新系立委也都到場。對此，被爆參與會議的民進黨立委李俊俋表示，當天不只8立委，有不少人。他不知道那是台南辦公室，到現場才發現，他依照郭國文給他的住址前往。

《鏡週刊》報導，台南市府每月花5.2萬元公帑，租下位於北市鎮江街的台北辦公室，門外還高掛招牌。當天出席這場會議的包括前新系大老吳乃仁，吳乃仁在去年九合一大選，民進黨大敗時，在LINE群組內表達不滿，更嗆聲要退黨、退出新潮流系。

根據報導，當天現身的立委包括，新系的郭國文、吳思瑤、鍾佳濱、林俊憲、黃國書、何欣純，以及非屬新系的嘉義市立委李俊俋。宣布不設競選總部、要用「五不策略」打贏初選的賴清德，幾乎每次北上跑行程，都帶著幕僚、助理頻繁進出台南市政府花公帑設立的台北辦公室，南市府北辦儼然淪為賴的競辦。

李俊俋今天受訪表示，大家都知道他在黨內一向沒有派系，當天是受到郭國文邀請去吃飯，提供完意見就離開了，當天他看到不止8個立委，有不少人。

至於台南市政府花公帑設立的台北辦公室，卻被質疑淪為賴清德競選辦公室、賴是公器私用。李俊俋表示，他不知道那是台南辦公室，到現場才發現，他依照郭國文給他的住址前往。

李俊俋說，黨內初選都很正常，不要說支持誰就是罪大惡極，把這樣的觀念印在大家身上，他認為，黨內大家都是同志，最重要的是如何團結一致，贏得明年大選。兩位大人僵持不下，制度改來改去，南部支持者也非常憂心。

被問到新潮流立委居多？劉世芳表示，她當天也提早離開，不清楚有什麼人與會，她發言也不多。大家都是好朋友，因為賴院長是台南市長，她則在高雄市政府服務過，兩人同樣是南部立委，蠻熟的，跟派系不派系沒有關係。也沒有所謂開會與否，大家都是吃便當聊事情就離開了，

至於是否為公器私用？劉世芳說，這要以賴院長或郭國文委員怎麼借用為主，她不清楚。

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