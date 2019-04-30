回擊馬英九 賴清德：獨立自主和發展經濟相輔相成

2019-04-30 20:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九今出席論壇活動，批評投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德「自稱務實的台獨工作者，但主張台獨與發展經濟是自相矛盾的。」對此，賴清德於臉書發文指出，獨立自主和發展經濟不但沒有矛盾，而且是相輔相成。唯有國家安全無虞，才能全力發展經濟。針對國民黨力主推動的「自由貿易經濟特區」，他認為現階段沒有必要。

賴清德表示，「台灣獨立自主才是經濟發展關鍵」，顯然馬前總統沒有讀過他的《用行動帶來希望》這本書，他願意快遞一本送給他，請他指教。他在書裡開宗明義強調，台灣最重要的發展目標是獨立自主。「獨」是主權獨立，台灣不隸屬於中國；「立」是經濟立足台灣，布局全球；「自」是自由、人權的保障；「主」則是深化、鞏固民主。

賴清德表示，獨立自主和發展經濟不但沒有矛盾，而且是相輔相成。唯有國家安全無虞，才能全力發展經濟。

賴清德指出，台灣也唯有發展經濟，才能立足並布局全球。他在行政院長任內，解決企業面臨的「五缺」，推動「鬆綁法規營造友善的投資環境」、「加薪減稅以刺激民間消費」、「落實經濟轉型升級」，所有提升經濟動能的具體政策，我在書中都有詳細說明。

賴清德說，他也提出國家安全戰略的架構，就是安內和外，安內是以「國家安全、社會安和、人民安居」為基礎，推動經濟發展；和外是對外追求和平，包括兩岸和平與區域安全和平。

賴清德說，關於「自由貿易經濟特區」，他認為現階段沒有必要。台灣是小型開放經濟體，好的政策要全國通用，而不是劃定一個特區去執行。已設有經濟特區國家的成效有限，也不符合數位經濟趨勢的要求。根據2017年世界銀行報告，大部分經濟特區並不能催化所在國的經濟發展。台灣的經濟自由度全球第10名，是世界四大創新國之一，打造全島為自由貿易區，才是發展經濟的重點。

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