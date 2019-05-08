前台灣總督明石元二郎之孫訪阿扁 感謝協助總督墓遷移

2019-05-08 12:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹，今天上午10點和日本友人一同拜訪前總統陳水扁，感謝扁在台北市長任內協助其祖父墓遷葬，讓其祖父能安葬台灣，由陳水扁兒子陳致中接待，明石元紹一行人均不認為阿扁有貪污，覺得是政治迫害，應還阿扁清白。

東京日台交流會代表理事河合惠美今早陪明石元紹，以及另5名日本友人，前往前總統陳水扁家拜訪，明石元紹透過河合惠美翻譯，表示對陳水扁很尊敬，相信扁不會貪污，也很擔心陳水扁的健康，因為政治迫害多年，對陳水扁來講是很大的痛苦，明石元紹表示，特地來台向扁感謝。

陳致中表示，父親陳水扁任台北市長時，協助明石總督墓遷移，令明石元紹老先生很感動。明石元紹說自己已經80多歲，不知有生之年是否還能再見阿扁，雖然人多在日本，但很關心陳水扁身體健康，專程到高雄關心。陳致中表示，彷如風雨故人來，也令他和父親阿扁感動。

據了解，明石元二郎在大正7年（1918年）6月6日，被日本政府指派出任台灣第7任總督，後升任陸軍大將，大正8年（1919年）成為首任台灣軍司令官，後因公務搭船返回日本，在船上染病，回日本後又因腦溢血病逝故鄉福岡縣，是唯一一位在任期中死亡的日本總督。

明石元二郎因生前遺言希望葬在台灣，病逝當年遺體被從日本福岡運回台灣，葬在日本人公墓（今為台北市中山區林森公園），成為唯一一位埋骨於台灣的日本總督，直到1997年，台北市府收回林森北路附近被占據的市地，被遺忘的明石墓重新被注意，1999年遷葬於新北市三芝區福音山基督教墓地。

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