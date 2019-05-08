要韓國瑜先做功課再評扁案 陳致中：不要像答自經區一樣跳針

2019-05-08 11:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕不滿高雄市長韓國瑜臉書直播指扁案貪污等評論，前總統陳水扁發表聲明，公開嗆聲韓公開辯論，「如果電視辯論阿扁真有貪污，阿扁再回去關；否則阿扁沒貪污，請韓國瑜辭掉高雄市長，並放棄參選2020總統」。市議員陳致中今受訪表示，為人子可體會父親心情，並請韓市長先做功課再評論，不要像自經區一樣，不了解卻拿來當政見、市政主張，結果被K滿頭包還跳針「發大財」。

陳致中說，可以了解父親心情，扁案已11年，真相越來越清楚，包括監察院最新的調查報告，當時北院換法官已違法違憲、違反規定，韓國瑜是對社會有影響力的民選市長，話怎麼可以亂講，顯然他不了解，他知道馬英九把政治黑手伸入？違法換法官等事證，除請韓國瑜將心比心，也要求韓做好功課再評論也不遲，也才有說服力。

對於是否安排父親和韓國瑜公開辯論，陳致中表示非他個人能決定，但對韓國瑜不了解自經區，卻拿來當政見、市政主張，被議員問全中運卻回端午節，對扁案也一樣，請韓先去了解扁案的不公正、不公義後，再來評論，在搞不清楚狀況下，有什麼資格來講扁案，他支持辯論但要請韓先做好功課。

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