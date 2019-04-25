韓國瑜聲明拒初選 被阿扁看破內心兩點！

2019-04-25 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕針對是否投入2020總統大選，高雄市長韓國瑜近日發表5點聲明，指無法參加現行的國民黨初選，針對韓的說法，前總統陳水扁直言，韓的意思就是有意要選，只是參加現行的國民黨內初選，「因為不方便跟市長選舉大恩人王院長拚初選，也不好意思跟高雄市民說他吃碗內看碗外。」

針對是否投入2020總統大選，韓國瑜23日發表五點聲明，表示此時此刻，無法參加現行制度的初選，並強調他願為中華民國負起責任，也批評政治權貴熱衷密室協商。

前總統陳水扁對此則在臉書表示，內行的人、有經驗的人都看得懂，韓國瑜就是有意思要選總統，雖然韓說無法參加國民黨現行制度的初選，但是並沒有說他不選。陳水扁認為，韓這是因為市長的椅子還沒坐熱，就要吃碗內看碗外，「這是他客觀上的困境」，並指韓等著國民黨抬轎，也是因怕對不起王金平，因為韓能當選市長，王金平可以說出錢出力幫助最大，「你說要跟他來爭總統，還來拚初選，他要怎麼對良心交代。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/