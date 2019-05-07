不滿批貪污 阿扁今晚下戰帖邀韓國瑜公開辯論

2019-05-07 21:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今晚正式向高雄市長韓國瑜下戰帖，邀請公開辯論阿扁「貪在哪裡、污在哪裡」，如果電視辯論阿扁真有貪污，他再回去牢裡關，否則請韓國瑜辭掉市長，並放棄參選2020總統。

阿扁指出，韓國瑜在網路直播秀說「阿扁巨額貪污，特赦國人絕對是不會接受」，他想請問韓國瑜對扁案知多少？特偵組淪為扁偵組，國民黨黨國大老許水德也說過法院是國民黨開的。

阿扁表示，2008年9月15日特偵組檢察官一字排開說，年底辦不出來就走人，結果是用教唆偽證、中途換法官等非法手段來故入人於罪；2008年9月23日國民黨秘書長吳敦義在立法院質詢後，法務部長王清峰驅車到中央黨部報告扁案，2天後特偵組兵分27路大搜索，這是政黨公然介入司法。

2008年10月24日閣揆劉兆玄在國會答詢表示，阿扁很快就會被收押；2008年10月29日馬英九總統在總統府內部會議下令收押阿扁。

陳水扁說，如果這些不是政治追殺，什麼是政治追殺？韓國瑜2006年參與倒扁紅衫軍之亂並出任東區指揮官，當年只有總統特別費（國務機要費）涉及使用他人發票爭議，那是監察院審計部規定需要發票單據申領的特別費，如有剩餘，不可以再「撥充」到另一半的特別費用領據直接領出。

他強調，加上他曾下令將總統私房錢「奉天專案」、「當陽專案」連同孳息將近40億繳庫，以致沒錢推動機密外交，才有後來國務機要費使用他人發票的問題。

陳水扁感嘆，結果阿扁總統特別費因公使用，不足3000萬元還自掏腰包，卻被判無期徒刑；馬英九台北市長任內特別費公款私用，卻判無罪。

他說，因國務機要費才有紅衫軍之亂，也因國務機要費阿扁被收押被判無期，如果電視辯論阿扁真有貪污，他再回去關；否則，阿扁沒貪污，請韓國瑜辭掉高雄市長，並放棄參選2020總統！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/