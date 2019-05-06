柯文哲坦言︰不喜歡馬英九對付阿扁方式

2019-05-06 13:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午出席前總統陳水扁新書發表會，致詞時談及當年陳水扁在龜山監獄的待遇，痛批前總統馬英九是在汙辱台灣人。今天受訪再談，柯坦言「我是不太喜歡他」，接著還說，當年他對付阿扁的方式，馬英九是沒有被人家用同樣的方式對付過，要是被人家這樣子對付，「我看你還笑得出來嗎」。

柯文哲今天上午主持中正橋改建工程動工典禮前接受媒體訪問，他起先不願多談當時阿扁在獄中的情況，僅說這以後專訪再講吧，這堵麥也講不清楚。

隨即仍繼續說，當時在監獄裡面，覺得為什麼要這樣子對一個卸任的總統這樣子處理，陳水扁畢竟是當過總統的人，無法當成一般犯人，但當時監獄裡面，燈要24小時開著，攝影機也是24小時看著。

他還解釋，為什麼陳水扁後來會尿失禁，就是因為長期憋尿，憋到膀胱壞掉。如果是自己，要看就看啊，但阿扁就是不行，攝影機24小時對準便坑，上廁所就要被看，所以他就不願意上廁所啊，拖到最後膀胱就壞掉了，所以他到現在還是掛著尿袋。

當被問到是不是不太喜歡前總統馬英九，柯坦言「我是不太喜歡他」，當年他對付阿扁的方式，馬英九是沒有被人家用同樣的方式對付過，要是被人家這樣子對付，「我看你還笑得出來嗎」。

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