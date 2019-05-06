扁對追討黨產今昔有別！學者：猶如斯德哥爾摩「逆轉認知」

2019-05-06 13:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統陳水扁在第一本回憶錄《堅持》談及，年金、黨產問題不是弄一個黨產條例或年改條例，就可以達到轉型正義目的。對此，法律學者今日受訪批評，扁當立委、總統時堅持追討不當黨產，經歷數載牢獄生活後，出現猶如斯德哥爾摩症候群般的「逆轉認知」，值得醫界進行更多臨床研究。

《黨產解密》一書作者、南台科大財經法律所所長羅承宗表示，陳水扁先生於口述歷史回憶錄中，有關黨產問題的發言，與昔日陳前總統言行對照，簡直判若二人。

羅承宗指出，扁從上個世紀擔任立委時代開始，就是堅持追討不當黨產、還財於民的主要倡議者之一。

扁擔任總統後，即便朝小野大，但行政團隊仍由法務部草擬完竣「政黨不當取得財產處理條例」草案，並參照德國立法，採取不當黨產推定條款。

陳水扁2005年在雙十國慶演說，更將追討政黨不當取得黨產列為6大改革項目之一，強調六大改革的決心與行動「絕不打折扣」。

羅承宗表示，2007年9月扁政府執政末期，扁也親自參加「清查不當黨產、捍衛國家資產檔案巡迴展」的揭幕儀式。

扁當時提及「追討不當黨產是國家對於過去錯誤的反省，是民主國家轉型的重要課題。追討不當黨產不是針對哪一個政黨或者哪一個個人，而是為了糾正歷史的不義，是為了讓台灣在民主轉型的過程中能夠更穩健的走下去」。

羅承宗接著說，另一方面扁在揭幕更提及，「政黨不當取得財產處理條例」是「幫助人民實現公義的法律」，並對於該條例在「國民黨控制的國會裡一再地不能被審理通過」表達不滿之意。

羅承宗強調，經歷數載牢獄生活後，陳水扁出現這種猶如「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome）般的逆轉認知，頗值醫界進行更多臨床研究。

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