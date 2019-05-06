時空旅人森77！ 丁丁怒「保外就醫規定在放選舉假嗎？」

2019-05-06 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁5日下午赴台北市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，台北市長柯文哲等人也都出席，柯致詞時還一度因情緒激動說不出話，阿扁則抱怨媒體都為了看他手抖是真是假，還要柯幫他評理。從去年11月24日至今持續關心選舉無效之訴的台北市長落選人丁守中，則痛批「保外就醫規定在放選舉假嗎？」

丁守中在臉書表示，保外就醫依監獄行刑法第五十八條之規定，受刑人現罹疾病，在監內不能為適當之醫治者，得執請保外就醫。且第二項規定，保外醫治受刑人違反保外醫治應遵守事項者，監督機關得廢止保外醫治之許可。

丁守中強調，「我們看到陳水扁雖然手抖，但既不妨害生活自主能力，還可以出席新書發表會，而且也不斷地違反台中監獄的不上台、不公開講話、不接受媒體採訪的三不原則」，他認為這是民進黨政府差別對待。

但網友看到丁守中的發文卻聯想起「輸不起」往事，留言大酸「今天是1124，晚上開票祝丁市長順利當選！」、「丁丁是中了時間寶石的咒術」、「時空旅人又出現了」、「終於走出1124了？」，不過也有人認為，「陳水扁問題不解決，100%會影響蔡英文選舉」、「司法已死了」。

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