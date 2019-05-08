台美國防產業人士聚首會商 下午發表論壇成果

2019-05-08 11:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕由台灣國防產業發展協會與美國美台商業協會共同主辦的「台美國防產業論壇」，今起將在桃園龍潭中科院展開為期2天的議程，不過本次並未比照去年開放各界參加，而是僅由受邀政府部門及產學界人士與會，而國防產業協會理事長、中信造船創辦人韓碧祥與美台商會會長韓儒伯也預定將在今天下午4點半召開記者會，從台、美不同觀點分享對論壇成果的看法。

台灣國防產業發展協會指出，連兩年安排美方代表與我國國防廠商進行交流，就是為了深化雙方的合作意願，今年會議行程從本月6日就已開始，主要是安排美方拜會我國政府相關單位及表達雙方合作意願，7日則是安排美方產業代表參訪我國具代表性的資安及通訊廠商，讓美方了解我國產業能量。

雙方共同主辦的論壇則在今、明兩天進行，今天主要將針對台、美國防工業合作的可能項目進行研討，並邀請產、官、學界就雙方合作途徑與方式等發表看法。明天則將安排雙方會員進行商務會談，並由美方及中科院就合作計畫與需求進行簡報，再由國內廠商簡介公司產品與能量，藉以從中探尋合作機會。

台灣國防產業發展協會表示，目前相關領域人士已有140人報名，雖然8日產業論壇及9日商務會談均不開放媒體採訪，但今日產業論壇結束後，協會理事長韓碧祥及美台商會會長韓儒伯將於下午4點半舉行新聞發表會。

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