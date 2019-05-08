「台美國防產業論壇」今登場 會議不對外開放

2019-05-08 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕第二屆「台美國防產業論壇」今天在桃園龍潭中科院登場，今年與去年開放參與不同，聚焦於廠商之間的實質交流與對話，會議不對外開放，不邀請媒體採訪。

綜合媒體報導，「台美國防產業論壇」今天上午9時開始，共有3場討論會，包括「美台國防工業合作的途徑和方式」、「台灣如何成為美國國防產業合格供應商的看法」和「工業 4.0-新科技如何在未來台美國防產業合作中扮演角色」。

《上報》報導，第一場「美台國防工業合作的途徑和方式」，就國防和國家安全議題、國內產業與廠商如何定位，以及如何有實力成為美國國防工業的供應進行討論；第二場「台灣如何成為美國國防產業合格供應商的看法」，討論台灣廠商如何在美國國防工業的供應鏈中，以及參與工業合作計劃（ICP）及其他方面發揮作用；第三場「美台國防工業合作的途徑和方式」，討論新技術為代表的台美防務合作的未來潛在機會。另外，9日加開一天的「商務會談」。

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