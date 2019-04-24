第二屆「台美國防產業論壇」 下月登場不對外公開

2019-04-24 20:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為台美軍工業廠商交流平台的第二屆「台美國防產業論壇」將在下月登場，但不同於去年首屆盛大舉辦，產業界人士透露，今年聚焦於廠商之間的實質交流與對話，將不再邀請媒體採訪。至於參與廠商數，雖主辦單位還在統整當中，但據悉，已有18、19家美國廠商點頭，來台參與交流。

首屆「台美國防產業論壇」去年5月在高雄漢來飯店舉辦，我方首度擔任台美軍工業者會談的「東家」，邀請逾300名產、官、學界人士與媒體參加，我方由經濟部長沈榮津、國防部副部長張冠群等官員代表出席，美方產業、商界人士則以美台商會會長韓儒伯為主，但無美方現役政府官員或軍官出席。

據了解，台美雙方的國防產業交流已有既定默契，行之有年、每年10月在美國舉辦的「美台國防工業會議」，以產、學界為主、官方為輔，除供台美業者相互交流，政界人士也會藉此機會交換意見，隨後，翌年5月在台灣舉辦的「產業論壇」，則延續前一年的會議主題與內容，供產業界人士進一步接觸的機會。

不過，相較於首屆「台美國防產業論壇」熱鬧登場後，今年的論壇則顯得低調，不再開放媒體採訪，地點也自飯店移至較隱密的中科院舉辦。知情人士表示，雖然此次未對外公開，但和美方的互動與效益仍不減，目前正持續確認出席者名單，美商部分，目前已有18、19家廠商願意來台參加。

相較於半官方會議的「美台國防工業會議」，「台美國防產業論壇」的官方色彩更低，由產業界主導。據了解，今年我方官員邀請對象、層級等都還在確認當中，而美方的邀請對象，則可能比照去年，主要針對產業界人士。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/