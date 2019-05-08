英德之爭難解 段宜康：我現在維持心痛的感覺

2019-05-08 10:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體報導，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德多次進出台南市府台北辦公室，找來部分新系立委等研商選戰，有公器私用之嫌。對此，曾對賴參選表達「心痛到說不出話來」的新系要角立委段宜康今於立院受訪表示，他不了解狀況，也沒有參與，並接著說，「我現在維持心痛的感覺」。

賴清德投入初選後，表達不設立總部等「五不」原則。但今媒體報導，賴清德多次進出南市府北辦研商選戰，並拍到新系立委郭國文、林俊憲、劉世芳、黃國書、何欣純、吳思瑤、鍾佳濱，及立委李俊俋進出辦公室，被媒體稱為挺賴「八大將」。

段宜康今於立院被問到該報導，段宜康表示，「我不曉得、我沒去過」，媒體追問，是否覺得賴公器私用？段宜康則說，他還沒看到報導，「我沒有被找、我也沒有去過」。

媒體詢問段，沒有被找去開會會不會難過？段宜康則說，「不會啊，因為我不了解狀況，也還沒看到報導」，媒體追問，消息曝光是不是黨內有人要「弄」賴清德？段宜康則說，「這我不知道，我不了解狀況」，並接著說，「我現在維持心痛的感覺，我沒有參與」。

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