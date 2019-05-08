母親節小英來彰化惹基層警抱怨？ 邱建富駁斥是流言

2019-05-08 10:35

〔記者湯世名／彰化報導〕這個星期日母親節當天，蔡英文總統要來彰化縣5個鄉鎮市、6間宮廟贈送康乃馨祝福母親快樂，讓支持者熱情期待，不料地方卻流傳有基層員警抱怨因此須停休，無法陪母親過節，民進黨彰化縣黨部主委邱建富駁斥流言強調：「小英百分之百會來！」他並指出這是「負面流言更是假流言」，小英又不是常來彰化，難道母親節治安就要放假？不需要過度解讀。

彰化縣警局今天澄清強調，母親節當天全縣基層員警仍照常輪休，絕對沒有全部停休，警方規劃是將當天上班的警力執行維安勤務，且總統行程是持續移動到不同鄉鎮，警方也方便調派他轄警力支援，因此絕對不會影響基層員警休假。

根據邱建富提供的資料顯示，5月12日母親節當天，蔡英文上午11點10分將抵達彰化市南瑤宮、中午12點10分鹿港鎮護聖宮玻璃媽祖館、下午1點45分福興鄉聖興宮、2點30分埔心鄉霖鳳宮、3點10分員林市衡文宮、4點花壇鄉一貫道道基佛堂。

彰化縣警局已針對總統蔡英文抵達彰化縣發送康乃馨與縣民歡度母親節的行程展開勤務作業，預備當天進行維安勤務。

不料最近坊間傳出基層員警抱怨總統母親節來彰化，讓他們可能無法陪妻子或母親過節或吃飯，此傳言在臉書上流傳後，反而引發不少網民抱持不同看法，有網民就說：「期待小英來彰化！」還有人說，若照這種說法，不就廚師也要抱怨母親節當天不能休假陪母親？護理師也要抱怨當天須在醫院留守不能陪母親？甚至有網民指出，若是韓國瑜來彰化，是否又有不同傳言？「這就是兩套標準，不意外！」更有網民強調，抱怨大可辭職不幹，「原來我們彰化警察每年母親節全都放假啊！」

民進黨彰化縣黨部主委邱建富駁斥流言強調：「小英百分之百會來！」他並指出，蔡總統上回來彰化已是很久以前的事，「小英又不是常來」，這個傳言根本是負面流言，更是假流言，難道母親節治安就要放假？大家不需要過度解讀。

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